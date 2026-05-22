NPB(日本野球機構)は22日の公示を発表。ヤクルトは丸山和郁選手の登録を抹消しました。丸山選手は前日の巨人戦で「9番・ライト」で出場。2回に1アウト2塁でファーストゴロを打ったあと、3回の守備で交代となりました。その後球団から「右ハムストリングの張り」と発表され、今後医療機関を受診する方向だそうです。丸山選手はここまで30試合で打率.358、2本塁打、8打点と好調。試合後、池山隆寛監督は「以前もずっと彼の体調・状態