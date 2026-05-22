7月18日開催の『abc presents RIZIN LANDMARK 15 in HIROSHIMA』（広島グリーンアリーナ）の対戦カード発表会見が22日に都内で行われた。会見後の囲み取材で榊原信行CEOは、9月10日開催の『超RIZIN.5 浪速の大復活祭り』（京セラドーム大阪）でMMA復帰する平本蓮の対戦相手について言及した。【会見動画】平本蓮、久保優太は「もう別でいい」クロフォードと強力タッグで海外進出に充実サポート体制2024年7月『超RIZIN.3』の朝