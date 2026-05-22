「男子ゴルフ・日本プロ選手権センコーグループ・カップ・第２日」（２２日、蒲生ＧＣ＝パー７２）永久シードを持ち、日本タイトルも７勝しているレジェンド・片山晋呉（５３）＝イーグルポイントＧＣ＝が「チャッピー」の助けで上位に顔をのぞかせた。インからスタートし、１１番で２打目を「１ピン」につけてのバーディーを奪うと、続く１２番パー３は５番ユーティリティーで「ＯＫ」バーディー。ショットの精度は相変わら