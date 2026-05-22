歌手・はいだしょうこ（47）が22日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。“歌のお姉さん”時代に起こった“衝撃事件”を振り返った。父はピアニスト、母は声楽家という音楽家の家庭に生まれたはいだは、宝塚歌劇団に入りタカラジェンヌに。退団後はNHK「おかあさんといっしょ」で、19代目“歌のお姉さん”として活躍した。収録やイベントでのハプニングを聞かれ「私はやっぱり、絵を描いたら