巨大インフラ「ランドブリッジ」構想のイメージ（英字紙バンコク・ポスト提供、共同）【バンコク共同】タイ南部で長年実現していない巨大インフラ「ランドブリッジ」構想が中東のホルムズ海峡情勢を機に再燃している。マレー半島の幅が狭まる地域で、東のタイ湾と西のアンダマン海をつなぐ陸上輸送路を建設し、マラッカ海峡の海上輸送の代替を目指す計画。「海峡封鎖」のリスク回避になると注目が集まるが、採算性を疑問視する指