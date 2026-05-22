ヤクルトの丸山和郁外野手（26）が22日、出場選手登録を抹消された。丸山和は21日の巨人戦（神宮）に「9番・右翼」でスタメン出場。2回の第1打席で一ゴロに倒れた後、3回の守備から右ハムストリングの張りでベンチに退いていた。池山監督は「以前からずっと、彼の体調、状態を見ながらの出場だったんだけど。長引かないことを祈りながら、しっかり、元々、そこはもう症状が出てるので、うまく起用していければなと思ってます