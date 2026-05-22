スーパーの「西友」は、2026年5月22日から28日までの期間を対象にしたチラシを公開中です。今回は、関東圏の多くの店舗が対象となっているチラシからお得な商品をピックアップして紹介します。106円商品をチェックまず記者が注目したのは、"106円均一商品"です。下記の商品は、いずれも106円で購入できます。●みなさまのお墨付き カレー 中辛／甘口／辛口●三島食品 ひでき／しげき／ゆかり／ゆかり梅入り●東ハト あみじゃが う