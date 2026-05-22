5月22日、日本バスケットボール協会は、ポーランドのワルシャワで6月1日に開幕する『FIBA 3x3ワールドカップ2026』に向けた、3x3男子日本代表（FIBAランキング14位）の直前合宿に参加するメンバーを発表した。 今回の選出されたメンバーは、FIBA個人ランキング国内1位（世界110位）で、3x3男子日本代表をけん引する小澤崚や、クーリバリソロモン（同国内5位／世界224位）、出羽崚一（