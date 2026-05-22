午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は８５２、値下がり銘柄数は６６４、変わらずは４７銘柄だった。業種別では３３業種中１８業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、情報・通信、ガラス・土石、電気機器など。値下がりで目立つのは不動産、保険、水産・農林など。 出所：MINKABU PRESS