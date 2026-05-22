hanbeeが、新曲「tomato baby」を本日5月22日に配信リリースした。 （関連：Faulieu.は蒼い春を突き進む！正解を重ねて歩んできた道のりへの確信、1stツアー『MiX』で見せる挑戦） 本楽曲は、hanbeeの持つ軽やかでローファイなポップサウンドの世界観をさらに深く掘り下げた作品であり、繊細に作り込まれたサウンドが聴く者の心に優しく響くものとなっている。 ビジュアル面では、シドニーのボ