（台北中央社）俳優のリン・チーリン（林志玲）さんは21日、文化部（文化省）が所管する行政法人、台湾クリエイティブ・コンテンツ・エイジェンシー（文化内容策進院、TAICCA）の董事（役員）への就任を辞退すると自身のフェイスブックで発表した。リンさんの就任を巡っては、リンさんが過去に中国のSNSで、中華人民共和国の国慶節（建国記念日）を祝う投稿をしていたことを背景に、「不適任だ」とする声がインターネット上で上が