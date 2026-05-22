縫い物の途中で糸が足りなくなった（⇒次へ）【画像を見る】2本の糸のつなげ方！「あと数センチ問題」が秒で解決する裏ワザ縫い物をしていて「あと数センチ糸が足りない…」と思ったことはありませんか？せっかくここまで仕上げたのに、縫い目をほどくのも悔しいし、もう一度縫い直すのも面倒。そんなお悩みを解決してくれる動画が、Instagramで話題になっています。6.1万いいねを集めた、驚きの裏技。知っておくだけで、縫い物の