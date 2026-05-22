連休にサッと整える！玄関収納が使いやすくなる簡単見直しのコツ【画像で見る】玄関・洗面所・キッチン収納見直しのキホン「時間ができたら片づけたい」と思いながら、つい後回しにしてしまう場所はありませんか。今回は、半日あれば取り組める“玄関収納”の見直しをご紹介。小さな範囲でも整うと、毎日の外出がスムーズになり、気分もぐっと軽くなります。中里愛子さん教えてくれたのは▷中里愛子さん整理収納アドバイザ