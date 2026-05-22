元日本代表の岩本輝雄氏が監督を務める「FIVESTAR」（神奈川県３部リーグ）の公式インスタグラムが更新。岩本氏と元日本代表監督の西野朗氏の２ショットを添え、「日本代表のハーフタイムの事など知れて勉強になりました」などと綴る。株式会社エイペストが協賛したイベント『2026サッカーW杯 直前スペシャルトークセッション』に、西野氏がスペシャルゲストで登場。ナビゲーターの岩本氏と様々なテーマを語り合うなか、自身が