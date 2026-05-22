【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ATEEZが、14thミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.5』を6月26日にリリースすることが決定した。 ■ATEEZが約4ヵ月ぶりにカムバック 所属事務所のKQ Entertainmentが、公式YouTubeチャンネルを通じてATEEZのミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.5』のスポイラー映像を公開し、カムバックを明らかにした。 公開された映像は、絶えず変化するソープルの姿を映し出し、