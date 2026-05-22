ダイセル [東証Ｐ] が5月22日後場(15:00)に配当修正を発表。従来未定としていた27年3月期の上期配当を35円(前年同期は30円)実施するとし、従来未定としていた下期配当も35円実施する方針とした。年間配当は前期比10円増の70円に増配となる。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、利益配分に関する基本方針として、2024年度より、安定的な配当を行う姿勢を明確にするため、株主還元性向に加えて、