22日15時現在の日経平均株価は前日比1507.50円（2.44％）高の6万3191.64円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は852、値下がりは664、変わらずは47。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を541.45円押し上げている。次いでファストリ が165.73円、ＴＤＫ が102.58円、イビデン が84.81円、ファナック が76.77円と続く。 マイナス寄与度は14.03円の押し下げで東京海上 がトップ。以下、ソニーＧ