ゲーム「バイオハザード」の第1作がリリースされてから、2026年でちょうど30周年。メモリアルイヤーに放たれる、原点にして全く新しいサバイバルホラームービーに続報です。映画「WEAPONS／ウェポンズ」などで知られる現代ホラー界の鬼才ザック・クレッガー監督が、新たなアプローチで再構築する映画「バイオハザード」の日本公開日が、2026年10月9日に決定。あわせて、ゲームの雰囲気を色濃く漂わせる日本版Wティザーポスター