2026年5月20日、中国メディアの光明日報は「『新華字典』、海賊版の販売数がまさかの正規版超え？」と題し、ECサイトのアルゴリズムや審査の緩さが海賊版書籍の拡散を助長し、出版業界が深刻な危機に直面していると報じた。記事は、老舗出版社の商務印書館が販売する「新華字典」などの主要な辞書類において海賊版の売り上げが正規品をはるかに上回っている現状や、学校全体で数千人の生徒が全員海賊版を使用しているケースがある