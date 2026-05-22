今年2月に第1子女児の出産を報告した、元カリスマホスト・タレントの城咲仁（48）の妻でタレントの加島ちかえ（37）が19日、自身のインスタグラムを更新。実家の畑での野菜作りの様子を紹介した。【動画】「すごい種類！」「収穫が楽しみですね」実家の畑で野菜作りの手伝いの様子を公開した加島ちかえ実家に1ヶ月ほど帰省していたという加島は「実家days 畑で野菜づくりのお手伝い」と、実父が趣味で営んでいるという広大な畑