1992年に誕生し、世界中のファンを熱狂させ続けてきた人気格闘ゲーム『モータルコンバット』。その実写映画化第2弾となる『モータルコンバット／ネクストラウンド』が、6月5日より日本公開される。【動画】『モータルコンバット』キャラクター紹介映像本作は、5月8日に全米公開されるやいなや、初日興収で前作比約2倍となるロケットスタートを記録。全米No. 1を獲得し、IMAXを含むプレミアムラージフォーマット上映が興収の大