中道改革連合の小川代表は22日の記者会見で、自民党がいわゆる「国旗損壊罪」の創設に向けた法案の骨子案を大筋で了承したことについて、「国民の表現活動を過剰に制約することには基本的に慎重な立場だ」との考えを示した。骨子案では、国旗を「人に著しく不快または嫌悪の情を催させるような方法・状態」で、「自ら公然と損壊、除去または汚損する行為」を禁じ、違反には、「2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金」を科すとし