Ｇ−ＤＲＡＧＯＮの所属プロダクション・Ｇａｌａｘｙコーポレーションが２２日、韓国プロ野球から大リーグのサンフランシスコ・ジャイアンツへ移籍したイ・ジョンフと専属契約を締結したと発表した。同社のチェ・ヨンホ代表は「イ・ジョンフは卓越した実力と誠実さを持ち合わせた世界的スター」「イ・ジョンフの価値がより輝けるよう、ともに成長していく」とコメントした。Ｇａｌａｘｙは今回の契約により、イ・ジョンフの