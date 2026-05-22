日本維新の会の斎籐アレックス政調会長は22日、党の政策関連の幹部会合で、給付付き税額控除について、給付のみ実施する可能性が言及されたことに対して、「了とするつもりは現状ない」と否定的な考えを示した。給付付き税額控除を巡っては、20日に開かれた与野党の実務者協議で、自民党の小野寺税調会長が「速やかに進めるために、給付に一本化した方がいいのではという有識者の意見が出た。概ねその方向で各党考えが一致している