【ジョイポリススポーツX】 7月 オープン予定 CAセガジョイポリスは、東京・台場の「デックス東京ビーチ」内にてデジタルスポーツエンターテインメントパーク「ジョイポリススポーツX」を7月にオープンする。 東京・台場の屋内型テーマパーク「東京ジョイポリス」は、1996年7月12日に国内最大級の屋内型テーマパー