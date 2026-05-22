18日、大阪市内で「ハウス オブ ディオール 心斎橋」のオープンイベントが行われ、俳優の中谷美紀ら多数の豪華ゲストが出席した。中川大志○中谷美紀・中川大志・板垣李光人・木南晴夏ら豪華ゲストが登場レセプションには、中谷のほか、横浜流星、新木優子、永瀬廉(King & Prince)、芳根京子、板垣李光人、木南晴夏、杉野遥亮、中川大志、八木莉可子、蒔田彩珠が、高級ブランド・ディオールのスタイリングで来場。同ブランドの