KEENは2026年5月19日、『界隈における消費行動に関する実態調査2026』の結果を発表した。同調査は2026年4月13日〜14日、10代〜60代の男女375名を対象にインターネットで実施した。界隈における消費行動に関する実態調査2026『界隈』に所属しているといえる行動を日常的にしているか『界隈』に所属しているといえる行動を日常的にしているか「『界隈』に所属しているといえる行動を日常的にしていますか?」という質問に対し、全体の