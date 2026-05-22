SVリーグ年間表彰式バレーボール・SVリーグ女子優勝のSAGA久光スプリングスの選手たちがドレスアップした姿に反響が広がっている。19日に行われた年間表彰式で、青を基調とした煌びやかな衣装で登場したシーンが話題に。代表OGの狩野舞子さんも驚きの反応を見せていた。眩いばかりの姿で登壇した。SAGA久光の選手たちは、チームカラーである青を基調したドレスコードで登場。ロング丈やパンツスタイルの衣装で壇上にあがり、会