日本の大手生命保険会社で、中国人営業社員が増えている。営業所によっては社員の７割を占めるという実態を明らかにした【前編】に続き、【後編】では中国人増加のメリットとデメリットを紹介したい。中国人社員が激増する現象を、生保会社側はどう見ているのか。ある営業所の日本人社員は「中国人社員は総体的にアグレッシブで一生懸命な人が多い」と評価する。日本人社員の中には、そうではない人もいるが、中国人はエネルギッシ