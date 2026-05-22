敵地ヤンキース戦米大リーグ・ブルージェイズの岡本和真内野手は21日（日本時間22日）、敵地ヤンキース戦に「4番・三塁」で先発出場した。4打数無安打に終わるも、6回にピンチで好守を見せ、チームの2-0での勝利に貢献した。1-0とリードした6回裏、ヤンキースの攻撃。2死ながら一、二塁のピンチを迎えた。ヤンキース・ゴールドシュミットは三塁線へ強烈な打球を放つと、三塁手の岡本が逆シングルで好捕し、一塁へランニングス