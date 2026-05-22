女優のトリンドル玲奈(34)が20日に更新したインスタグラムで、フランスの高級ブランド「サンローラン」のバッグを手にした爽やかなショットを公開した。 【写真】夏らしいバスケットバッグ「神かわいすぎ」の声 トリンドルは「今の季節にぴったりな、軽やかなバスケットバッグ最近本当に暑くなってきましたね」と投稿。ハッシュタグを添えて「@ysl #サンローラン」とした。トリンドルが手にしているベӦ