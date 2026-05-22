Cohereが同社の言語モデル「Command」シリーズで最速かつ最も強力とうたう「Command A+」をオープンソースで公開しました。Command A+は、複雑な推論、マルチモーダル処理、多言語対応、AIエージェント的な業務に対応する企業向けモデルで、最小構成ではNVIDIA H100を2基、またはBlackwell世代のB200を1基使って動作します。Introducing Command A+ | Coherehttps://cohere.com/blog/command-a-plusCohereLabs/command-a-plus-05-2