俳優・舘ひろし（７６）の姿に驚きの声が上がった。２２日までに漫談家・綾小路きみまろ（７５）のインスタグラムに登場。綾小路は「あれから４０年！綾小路きみまろでございますすごい、すごい、まさかの異色同級生２ショット」とつづり、同世代の舘との写真を掲載。「今日はなんと、なんと、なんと！！！とある場所でとある撮影（レントゲンではありません（笑））が終わり車に乗り込んだ瞬間に、呼び止めていただいた