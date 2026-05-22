フィギュアスケートの男子で五輪２大会連続メダリストの宇野昌磨さんと、２０１６年世界ジュニア女王の本田真凜さんが２２日、都内で記者会見を開き、アイスダンスのカップルとして現役復帰することを発表した。今回の挑戦について「家族も昔から色々と切磋琢磨（せっさたくま）したり理解してくれているので、伝えました」という本田さん。宇野さんは「家族にも言ってなかった」と苦笑した。また本田さんは２人の愛称「し