モデルでタレントのRIKACO（60）が21日放送のTBS系「櫻井・有吉 THE夜会」（木曜後10・00）に出演。人気芸人に“ガチ説教”した。RIKACOが「エルフ」荒川宅を訪問し、大掃除をする企画。2回目となる今回は物があふれかえった冷蔵庫を大改造した。扉のゴムパッキン裏にびっしりと生えたカビを掃除。「ここに汚れがあることも知らなかった」と話す荒川に、RIKACOは「その間にばい菌がいっぱい入ってるってこと。食べ物をこの中