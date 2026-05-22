2027年国際園芸博覧会協会（GREEN×EXPO協会）は22日、高市早苗首相が国際園芸博覧会の名誉会長に就任すると発表した。【写真】なかなか貴重？首相側から見た会見の光景協会側が要望しており、首相側が22日付で受けると通知した。筒井義信2027年国際園芸博覧会協会長は「高市総理に名誉会長に御就任いただきましたことは、当博覧会に携わるすべての者にとりまして大きな励みとなるものであります。名誉会長御就任を機に、私ど