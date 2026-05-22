サンリオは、みなとみらい駅周辺がサンリオキャラクターで彩られる「サンリオフェス2026 in みなとみらい」を開催する。23日からはみなとみらい線のラッピングトレインが運行。6月12日からはサンリオキャラクターのボイスで出迎える特別仕様の自動改札機のほか、高さ約5メートルのポムポムプリン巨大バルーンの初展示を含む周辺商業施設での各種館内装飾、ポップアップストア、コラボ商品の発売、スタンプラリーなどが順次スター