広島県警は22日、県運転免許センター（広島市佐伯区）のシステムに障害が発生し、一時的に免許の更新手続きができなくなったと発表した。新潟県などのセンターでも不具合があった。原因を調べている。広島県警によると、午前8時半ごろ、システムの不具合を確認。約2時間後に復旧した。21日にも同様の障害が発生しており、2日間で300人以上に影響が出た。新潟県では22日午前、機器の不具合で免許証が発行できなくなったが午後