埼玉県上尾市の畠山稔市長（右）から市栄誉賞のトロフィーを受け取るフィギュアスケートの佐藤駿選手＝22日午前、上尾市役所ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート団体で銀、男子で銅メダルを獲得した佐藤駿選手（22）が22日、埼玉県上尾市役所で、市栄誉賞を贈られた。同市在住で市内の埼玉アイスアリーナを練習拠点としており「名誉ある賞をもらえてうれしい。さらに高みを目指していきたい」と笑顔で話した。畠山