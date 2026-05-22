東京高裁2016年1月に長野県軽井沢町で大学生ら15人が死亡、26人が重軽傷を負ったスキーバス事故で、業務上過失致死傷罪に問われた運行会社社長高橋美作被告（64）と、当時の運行管理者荒井強被告（57）の控訴審判決で、東京高裁（吉崎佳弥裁判長）は22日、高橋被告を禁錮3年、荒井被告を同4年とした一審長野地裁判決を支持し、両被告の控訴を棄却した。両被告側は一審に続き、事故を予見できなかったなどとして無罪を主張して