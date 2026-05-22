カニに特徴的な「横歩き」はいつから始まったのか――。長崎大大学院総合生産科学研究科の河端雄毅准教授（４３）らの研究チームは、カニの横歩きの起源について研究し、約２億年前の共通祖先に由来する可能性が高いことを明らかにした。論文が４月、生命科学分野の国際誌に掲載された。（山崎祥太）魚が捕食者から逃れるための行動を研究してきた河端准教授らは、２０１７年頃から「横歩きにどんな利点があるのか」とカニの逃