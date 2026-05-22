強盗殺人事件があった住宅付近＝栃木県上三川町栃木県上三川町の強盗殺人事件で、実行役として逮捕された少年4人のうち3人が、それぞれ別の箇所から住宅に侵入したとみられることが22日、捜査関係者への取材で分かった。もう1人は見張り役だった可能性がある。下野署捜査本部は、少年らが役割を分担していたとみて、足跡や防犯カメラなどから事件時の詳しい状況を調べる。捜査関係者によると、少年らの一部は調べに対し、後悔