スカイマークの旅客機スカイマークは子どもが急病になり航空券をキャンセルする場合、病院の診療明細書か領収書を提出すれば家族など同行する人の分も含めて運賃を全額払い戻す取り組みを試験的に始めた。これまでは診断書の提出が必要だった。航空業界では珍しい取り組みという。対象は0〜6歳の子どもで、搭乗を予定していた日の前後3日以内に発行された病院の診療明細書か領収書の提出があれば応じる。発行に時間や費用がか