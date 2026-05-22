◇女子ゴルフツアーブリヂストン・レディース第2日（2026年5月22日千葉県袖ケ浦CC袖ケ浦C＝6732ヤード、パー72）第2ラウンドは降雨によるコースコンディション不良のため中断となり、その後、天候及びコースコンディションの回復が見込めないため中止となった。ラウンド自体が取り消され、23日にあらためて第2ラウンドを実施。今大会は54ホールの短縮競技となる。激しい風と雨の中、5ホール目の途中までプレーした小祝