ドラマ「涙の女王」や「星から来たあなた」などで知られる韓国の俳優キム・スヒョンさんを巡る未成年との交際疑惑が虚偽だったと警察が発表しました。キム・スヒョンさんをめぐっては、2026年3月、あるYouTubeチャンネルが交際相手だった女優と未成年のときから交際していたと主張する動画を公開していました。韓国メディアによりますと警察は21日、チャンネル側が公開した2人のメッセージのやりとりや交際相手の音声はねつ造され