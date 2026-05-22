レゲエグループ湘南乃風のメンバーSHOCK EYE（49）が22日、インスタグラムを更新。右ひざ半月板損傷と診断されとし、当面の活動について説明した。グループ公式サイトでは「湘南乃風メンバー・SHOCK EYEが、膝の痛みを感じ、医療機関を受診し検査の結果、『右膝半月板損傷』と診断を受けました」と報告。今後の活動については「医師と相談の上、SHOCK EYE本人とスタッフで協議の結果、無理のない範囲で活動を継続することといたし