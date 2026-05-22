お笑いタレントのだいたひかるが20日と21日に自身のアメブロを更新。引越しの見積もり金額が過去最安値だったことを明かした。この日、だいたは「今日、引越し屋さんに見積もりを出しに来て頂いたのですが…」と切り出し「ズバリ！我が家の引越し代は、9万9千円となりました！！」と金額を報告。「私のしてきた引越しの中で、1番の安値！！」だったことを明かし「これはひとえに、夫のリサーチ力と交渉術の賜物です」と夫でグラフ