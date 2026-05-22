お笑い芸人の山田花子が21日に自身のアメブロを更新し、夫が作ったという弁当を公開した。この日、山田は「今日も3回公演」と切り出し、本番前に共演者であるお笑いタレントの金原早苗、森田まりこと撮影した写真を公開。自身のナース姿の写真も披露し「ナース花子 とびきりキレイでしょ」とお茶目につづった。続けて、ランチについて「今日のランチ弁当は昨日の残りのカレーライス サラダ」と明かし、弁当の写真を公開。「パパが