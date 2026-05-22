南アフリカサッカー協会（SAFA）は21日、FIFAワールドカップ2026に向けた南アフリカ代表の暫定メンバーを発表した。北中米W杯が16年ぶりの本大会となる南アフリカ代表は、グループAでメキシコ代表、韓国代表、チェコ代表と対戦する。ヒューゴ・ブルース監督に率いられる“バファナ・バファナ（愛称）”は、国内での事前合宿とニカラグア代表との壮行試合を経て、決戦の地へと出発する。そんな南アフリカ代表は、今月27日に予