アーセナルのミケル・アルテタ監督が、22年ぶりのプレミアリーグ制覇を達成した瞬間のエピソードを明かした。現地時間21日、イギリス紙『BBC』が伝えている。長い間プレミアリーグのタイトルから見放されていたアーセナルが、ついに栄冠に輝いた。優勝を争っていた2位のマンチェスター・シティが同19日の第37節 ボーンマス戦を1−1の引き分けで終えたため、残り1試合を残してプレミアリーグ制覇が確定したのだ。アーセナルの